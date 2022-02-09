Rize’de kan donduran olay: Ölü köpekleri çöplüğe attılar

Muradiye Beldesine bağlı Yeşildere mahallesi mevkiinde yaşanan olay köy halkını da hayrete düşürdü. Sebebi henüz tam olarak belirlenemeyen nedenlerden ötürü ölen 5 köpek bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından mahallelinin çöp eşyalarını yaktığı alana bırakıldı. Köpeklerin bilerek öldürüldüğünü düşünen mahalle halkı ilk hayrete düştüklerini belirterek ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti. Olaya sessiz kalmayan Muradiye Beldesi sakinleri belediyeye haber vererek şikayette bulundu.

"DİLSİZ BİR HAYVANA BUNLARI YAPMAK GERÇEKTEN VAHŞİ BİR DURUM"

Köpeklerin açlıktan veya donarak ölmediklerini düşündüğünü söyleyen mahalle sakini Kenan Küçükmustafa; "Askerden yeni geldiğim için kardeşimle beraber köyümüzde dağ bayır gezelim dedik. Buralardan yukarıya dağlara doğru çıkarken bu manzarayla karşılaştık. Bir insan evladı dilsiz, derdini anlatamayan hayvana böyle bir şey yapar mı? Kıyamet yaklaşıyor bildiğiniz. Bu köpekler açlıktan veya donarak ölmemiş, hallerinden belli oluyor. Etrafta torbalar var. Önce zehirlenip torbalarla bu ıssız yere bırakılmış. Bunu hangi insanoğlu yapmış bilmiyoruz. Allah bildiği gibi yapsın. Dilsiz bir hayvana bunları yapmak gerçekten vahşi bir durum" dedi.

"BUNU YAPANLAR CEZASIZ KALMAYACAK!"

Üzücü olayla karşılaşan Muradiye Beldesi halkı, araştırılması için belediye ekiplerine haber verdi. Belediye'de ki yetkili kişi ile olan telefon görüşmesinde "Belediye olarak ilgileniyoruz. Bizde yeni öğrendik. Bunu yapanlar en yakın zamanda bulunacak. Jandarmaya haber verdik. Bunu yapanlar cezasız kalmayacak. Dilsiz masum yavrularımıza bunları kimsenin yapmaya hakkı yok. Biz Muradiye belediyesi olarak bu konuyla ilgileneceğiz" cevabını aldı.

"AHLAKSIZ VE VİCDANSIZ BİR DAVRANIŞ"

Durumu ahlaksızlık ve vicdansızlık olarak değerlendiren Küçükmustafa "Biz hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Ateist'de olsa, Hristiyan'da olsa, Müslüman'da olsa önce ahlak olması lazım. Ahlak olmadığı sürece, vicdan olmadığı sürece istediğin kadar Müslüman olsan neye yarar. Bu çevrede herkes Müslüman, Allaha şükür bizde Müslümanız. Ama dediğim gibi önce ahlak olması lazım. Bu durum tamamen ahlaksız ve vicdansız bir davranış. Şimdi bu hayvanlar derdini anlatamıyorlar, havlıyorlar. Bunları dövmenin, zehirlemenin, mermi atmanın ne anlamı var? Bunu zehirleyen insan ahirette bu hayvanların hesabını nasıl verecek onu çok merak ediyorum. Aynısını oğlunuza, kızınıza veya anne babanıza başka birisi yapsa, aç bıraksa veya zehirlese nasıl hissedersiniz? Önce vicdan hemşerim. Şu olaya bir bakın, insanlar çıldırmış. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

Kan donduran olayla ilgili Muradiye Beldesi Jandarma ekiplerine haber vererek inceleme başlatılması talebinde bulundu.