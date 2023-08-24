Rize’de korku dolu anlar: Baba ve oğlu böyle kurtarıldı!

Diğer aile fertlerinin ihbarıyla bölgeye JAK, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen baba ve oğlu, dalgıç ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Dere yatağına gerilen halatla kıyıya çıkarılan baba ve oğlu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlu, tamamlanan tedavileri sonrası bugün taburcu edildi.