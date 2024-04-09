Rize’de korkunç olay! Baş kısmı kopmuş erkek cesedi bulundu

GÜBRE VERİRKEN BULDU

Cesedi bulan Halil İbrahim Kazanbaş, "Buraya geldiğimizde pis bir koku aldık. Kovayı gübre doldurdum ve işe koyuldum. Gübre verdiğim sırada içinde elbise olan kırmızı bir çanta buldum. Biraz daha ilerlerken yerde sırtında tüfek olan bir adamın çürümüş cesedini gördüm. Biraz daha yakına gidince kafatası gördüm. Önce hayvan kafatası sandım ama. Durumu muhtara ve jandarmaya haber verdik" diye konuştu.