Rize’de okul servisi kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

Olay yerine intikal eden 112 acil servis ekipleri yaralıları yakın hastanelere sevk etti. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan servis görevlisi Fatma Bıyık kazadan 40 dakika sonra hayatını kaybederken, öğrencilerden 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.