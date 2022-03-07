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Giriş Tarihi: 7.3.2022 11:20 Son Güncelleme: 7.3.2022 11:38

Rize’de okul servisi kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
Rize’de okul servisi kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

Rize’de sahil yolu üzerinde seyir halinde bulunan okul servisi kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 13  kişi yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Rize sahil yolunda meydan geldi. Güneysu ilçesinden Rize merkeze öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki öğrenci servis aracı kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarptı. Araçta birçok yaralının olması üzerine çevredeki insanlar 112 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine intikal eden 112 acil servis ekipleri yaralıları yakın hastanelere sevk etti. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan servis görevlisi Fatma Bıyık kazadan 40 dakika sonra hayatını kaybederken, öğrencilerden 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Yaralıların isimleri ise; Efe Kürtçü, Hüseyin Çavuşoğlu, Semih Gürkan Hızır, Berat Topçu, Senem Topçu, Yasemin Er, Hasan Arda Kopuz, Batuhan Peçe, Abdurrahman Demirci, Aysugül Ergüven, Meryem Hanedar, İsmail Bıyık olarak kayıtlara geçildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Rize’de okul servisi kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı
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