Rize’de okul servisi kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

Olay yerine intikal eden 112 acil servis ekipleri yaralıları yakın hastanelere sevk etti. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan servis görevlisi Fatma Bıyık kazadan 40 dakika sonra hayatını kaybederken, öğrencilerden 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Yaralıların isimleri ise; Efe Kürtçü, Hüseyin Çavuşoğlu, Semih Gürkan Hızır, Berat Topçu, Senem Topçu, Yasemin Er, Hasan Arda Kopuz, Batuhan Peçe, Abdurrahman Demirci, Aysugül Ergüven, Meryem Hanedar, İsmail Bıyık olarak kayıtlara geçildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.