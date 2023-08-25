Rize’de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 8 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

AFAD'la birlikte tespitlerimizi yapacağız. Burasıda Küçüktaşhane Mahallesinde 23 kamyona yakın bir hafriyat var. Günün erken saatlerinden itibaren arkadaşlar sahada bulunduğu için bu yolu açmak için geldiler. Belediye olarak sayıyla var. Hepsine yetişemedik. Çevre belediye başkanları aradılar. Onlarında ekipmanlarıyla bu mağduriyet giderilecek. Hemşehrilerimize şunu söylüyoruz, çok şükür can kaybımız yok. Sakin olalım. Şehre ulaşmayla ilgili sıkıntı olabilir. Bugün Cuma herkesin de şehre gelmek istediği bir gün. Biraz sabır ve bizimde gayretimizle inşallah birlikte bu sıkıntıyı da aşacağız" şeklinde konuştu.

