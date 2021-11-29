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Giriş Tarihi: 29.11.2021 19:21

Rize’de üniversite öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı

Rize’de üniversite öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı

Rize’de üniversite öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, öğrenciler tahliye ediliyor.

Rize'nin İslamlaşa mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında akşam saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler ise tahliye ediliyor.

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Rize’de üniversite öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı
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