Rize’de yaşanan heyelana tanıklık eden kişi korku dolu anları anlattı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünde aşırı yağıştan dolayı meydana gelen heyelanda çay tarlaları kullanılamaz hale geldi. O esnada heyelan yaşanan bölgenin hemen yanında inşaatta çalışan usta, gürültüyü duyunca hemen dışarıya fırlayarak kaya kütlesinin metrelerce kaymasını anbean izledi. Korku dolu heyelanı gören duvar ustası Yusuf Yeniçırak o anları anlattı.

İnşaatta çalışırken gürültüyle birlikte dışarıya çıkıp kaya kütlesinin 700 metre kadar kaydığını gördüğünü anlatan duvar ustası Yusuf Yeniçırak "Orada taşın düşmesine şahit olduk ve izledik. Evin 10 metre ilerisinden kayarak aşağıya doğru gitti" dedi.

"KAYA KÜTLESİ KOPTU GELDİ"

Heyelan anında hemen kopan bölgenin yanındaki binada çalıştıklarını dile getiren usta Yusuf Yeniçırak, kaya kütlesinin aşağıya doğru kayarken gördüklerini belirterek "bodrum katta duvar örüyorduk. Orada taşın düşmesine şahit olduk ve izledik. Büyük bir gürültü oldu ve haliyle bizde tedirginlik yaşadık. Evin 10 metre ilerisinden kayarak aşağıya doğru gitti. Oradan çıkan taş kendiliğinden aşağıya doğru kayarak gitti. Mühendislerimizle beraber krokilerimizi çizdiler. İnşallah böyle bir afet tekrar yaşanmaz" ifadelerini kullandı.