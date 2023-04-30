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Giriş Tarihi: 30.4.2023 14:08 Son Güncelleme: 30.4.2023 14:08

Rize'deki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Rize’nin Çayeli ilçesinde dereye uçan araçta yaralanan 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 5'e yükseldi.

İHA
Rize’deki kazada ölü sayısı 5’e yükseldi
Kahreden kaza, dün Çayeli ilçesi Kaptanpaşa il yolu Buzlupınar köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çayeli istikametinden Kaptanpaşa köyü istikametine giden Hayrullah Bilgin (54) idaresindeki 34 KB 8639 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada sürücü Hayrullah Bilgin ile İsmet Bilgin (51), Beyza Nur Bilgin (22) ve Mehmet Özdemir (65) hayatını kaybederken, Mürvet Özdemir (54) ise yaralandı. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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Rize'deki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
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