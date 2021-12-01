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Giriş Tarihi: 1.12.2021 21:21

Robot Okulu’nda online eğitimler başlıyor

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Robot Okulu’nda online eğitimler başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi, gençleri teknoloji ile tanıştırmak, yeni teknolojiler üretmeye teşvik etmek amacıyla açtığı Robot Okulu’nda, üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik online eğitimler başlatıyor.

Öğrencilerin kişiliğine, yeteneğine, hedeflerine ve kendilerini keşfetmelerine yönelik çalışmalara imza atan Eyüpsultan Belediyesi, gençleri teknoloji ile tanıştırıp, yeni teknolojiler üretmeye teşvik ediyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi, Bilişim Akademisi bünyesinde olan Robot Okulu'nda, üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik online eğitimler başlatıyor.


TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ONLİNE EĞİTİM


Türkiye'nin her yerinden katılma imkanı sunan Robot Okulu'nda üniversite ve lise öğrencilerine Python ile Yapay Zeka, Photoshop, Arduino, Web Sitesi Geliştirme eğitimleri verilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu Robot Okulu'nda ilkokul ve ortaokul öğrencileri ise 3B Tasarım, Yazılım, Robotik ve Kodlama eğitimleri alacak.


18 Aralık'ta başlayacak olan online kodlama eğitimleri ilkokullara Pazar günleri 11.00'de, ortaokul öğrencilerine Cumartesi 10.00, lise öğrencilerine Perşembe 17.30 - 19.00, üniversite öğrencilerine ise Çarşamba 19.00 – 20.30 saatleri arasında verilecek. Her online eğitim 5 hafta sürecek. Ücretsiz, online eğitimlere kayıt için basvuru.eyupsultan.bel.tr linkinden Bilişim Akademi Online Kayıt sekmesini seçip formu doldurarak ön kayıt yaptırılabilecek.

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Robot Okulu’nda online eğitimler başlıyor
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