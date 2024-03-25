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Giriş Tarihi: 25.3.2024 12:55 Son Güncelleme: 25.3.2024 13:12

Rögar kapaklarına sanatsal dokunuş

Antalya’da belediye turistik noktalarında bulunan ASAT’a bağlı rögar kapaklarını birbirinden renkli motiflerle boyamasını çocuklar çok sevdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Rögar kapaklarına sanatsal dokunuş

Turizmin başkenti Antalya'nın sokak ve caddelerine sanatsal dokunuşlar yapıyor. ASAT rögar kapakları grafiti sanatı ile hem estetik hem de modern bir görünüme kavuştu.

Kentin turistik cazibe noktalarından Kaleiçi Kral Yolu, Atatürk Caddesi ve Karaalioğlu Parkı'nda bulunan ASAT rögar kapakları, grafiti sanatçıları tarafından birbirinden renkli ve eğlenceli figürlerle boyandı.

ESTETİK GÖRÜNTÜ

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi, "Şehrimizin kent estetiğine, dokusuna ve güzelliğine değer katacak uygulamalar yapıyoruz. ASAT döküm kapaklarını da kentimizin renkliliğine ve canlılığına uygun olarak grafiti sanatıyla estetik bir görünüme kavuşturduk. Sokak ve caddeler renklendi. Çalışma çevre esnafımız başta olmak üzere yerli ve yabancı tüm vatandaşların ilgisini çekti. Kentimizin farklı noktalarında da bu uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.

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Rögar kapaklarına sanatsal dokunuş
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