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Giriş Tarihi: 5.9.2022

Rojbin 3 yıldır kalp bekliyor

Kalp hastası olan ve 3 yıl önce takılan yapay kalp ile hayata tutunan Vanlı Rojbin Öcü (26), kalp bağışı bekliyor. Antalya'da 19 Ağustos'ta fenalaşan ve doktorların çabasıyla vücut fonksiyonları normale dönen genç kadının tek isteği kalp nakli olmak. Eşi Fırat Öcü ise Rojbin'in yaşadıklarının ardından organlarını bağışladığını kaydetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Rojbin 3 yıldır kalp bekliyor

Fırat Öcü ile 6 yılık evli olan Rojbin Öcü'ye Van'da 2019 yılında kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Gelişmelerin ardından Rojbin, 2 yıl önce Van'dan Antalya'ya taşındı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından Rojbin Öcü'ye yapay kalp takılıp, kalp nakli bekleme sırasına alındı. Genç kadın eşi ile birlikte Antalya'da yaşamaya başladı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Antalya'da 3 yıldır kalp nakli olmayı bekleyen genç kadın, 19 Ağustos'ta yeniden fenalaştı. İki hafta Akdeniz Üniversitesi Kap Damar Cerrahi Yoğun Bakımda kalan Rojbin'in doktorların çabası sonucu vücut fonksiyonları normale döndürüldü.

TEK ÇARE KALP NAKLI

Rojbin Öcü'nün eşi Fırat Öcü, tek kurtuluşlarının kalp nakli olduğunu söyledi. Bunun için 3 yıldır ümitle beklediklerini belirten Öcü çifti, "Tek isteğimiz uygun kabin çıkması. Bunun için de beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin organlarının bağışlanması. 3 yıldır telefonlarımızı hiç kapatmadık. Cep telefonumuz her çalışında sanki kalp müjdesi verileceğini sanıp ümitle açıyoruz. Tek isteğimiz ülkemizde organ bağışının artması" diye konuştu. Fırat Öcü ise eşinin yaşadıklarının ardından organlarını bağışladığını kaydetti.

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Rojbin 3 yıldır kalp bekliyor
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