Romain Saiss kimdir? Beşiktaş’ın prensipte anlaştığı Romain Saiss nereli, kaç yaşında?

Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Beşiktaş, kadrosuna yeni isimler katmak için transfer çalışmalarına başladı. siyah-beyazlı kulüp Romain Saiss ile prensipte anlaşmaya varırken oyuncuya ilişkin bilgiler merak konusu olarak Romain Saiss kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorular aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.
Romain Ghanem Paul Saïss, Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers için defans veya orta saha olarak oynayan ve Fas milli takımının kaptanlığını yapan Faslı profesyonel bir futbolcudur.
Doğum tarihi: 26 Mart 1990 (32 yıl yaşında), Bourg-de-Péage, Fransa
Şu andaki takımları: Fas Millî Futbol Takımı (#6 / Orta saha), Wolverhampton Wanderers FC (#27 / Orta saha)