Haberler Yaşam Haberleri Romain Saiss kimdir? Beşiktaş’ın prensipte anlaştığı Romain Saiss nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 3.6.2022 01:54 Son Güncelleme: 3.6.2022 01:55

Romain Saiss kimdir? Beşiktaş’ın prensipte anlaştığı Romain Saiss nereli, kaç yaşında?

Romain Saiss kimdir? Beşiktaş’ın prensipte anlaştığı Romain Saiss nereli, kaç yaşında?

Beşiktaş, Süper Lig’in yeni sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına start verdi. Bu kapsamda Romain Saiss ile prensipte anlaşan siyah-beyazlıların yeni transferine ilişkin bilgiler merak edilerek Romain Saiss kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak edilen Romain Saiss kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Beşiktaş, kadrosuna yeni isimler katmak için transfer çalışmalarına başladı. siyah-beyazlı kulüp Romain Saiss ile prensipte anlaşmaya varırken oyuncuya ilişkin bilgiler merak konusu olarak Romain Saiss kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorular aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

ROMAİN SAİSS KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Romain Ghanem Paul Saïss, Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers için defans veya orta saha olarak oynayan ve Fas milli takımının kaptanlığını yapan Faslı profesyonel bir futbolcudur.

Doğum tarihi: 26 Mart 1990 (32 yıl yaşında), Bourg-de-Péage, Fransa

Şu andaki takımları: Fas Millî Futbol Takımı (#6 / Orta saha), Wolverhampton Wanderers FC (#27 / Orta saha)

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Romain Saiss kimdir? Beşiktaş’ın prensipte anlaştığı Romain Saiss nereli, kaç yaşında?
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