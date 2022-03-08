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Giriş Tarihi: 8.3.2022 14:59 Son Güncelleme: 8.3.2022 15:09

Römorkun tekeri altında kalan genç adam hayatını kaybetti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Römorkun tekeri altında kalan genç adam hayatını kaybetti

Traktörle çakıltaşı dökme işlemi yapıldığı esnada römorkta bulunan 28 yaşındaki işçi yere düştü. Düşen içi hareket halindeki römorkun tekeri altında kalarak ağır yaralandı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. 28 yaşındaki Engin Akyol, sondaj çalışması sonrasında çakıltaşı dökme işlemi yapmaya başladı. Çalışma esnasında traktörün römorkunda bulunan Akyol dengesini kaybederek yere düştü. Talihsiz adam düşmesi sonrasında hareket halinde olan römorkun tekeri altına kalarak ağır yaralandı.

Kazayı gören beraberindeki çalıştığı arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akyol, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyol'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Römorkun tekeri altında kalan genç adam hayatını kaybetti
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