Rönesans GYO halka arz başlıyor! Rönesans Gayrimenkul halka arz kaç lot, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Peki Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz büyüklüğü ne, ne, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?