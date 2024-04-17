Rönesans GYO halka arz başlıyor! Rönesans Gayrimenkul halka arz kaç lot, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Peki Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz büyüklüğü ne, ne, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZI NE ZAMAN?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı yani talep toplama tarihleri 17-18-19 Nisan olarak belirlendi.
RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KAÇ LOT VERİR?
Rönesans Gayrimenkul toplamda 33.357,450 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;
RÖNESANS GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım katılım endeksine uygun değildir.
RÖNESANS GYO HANGİ BANKALARDA VAR?