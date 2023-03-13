Rönesans’ın yapımı baştan sona hatalı!

'Cennetten bir kare' denilerek milyonlarca lira bedelle satılan ve yüzlerce kişiye mezar olan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı. 12 Şubat tarihli ilk raporun ardından, hazırlanan yeni rapora SABAH ulaştı. Soruşturmayı yürüten Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı ve 1 inşaat mühendisi, 2 jeoloji mühendisi, 1 karotçudan oluşan 4 kişilik bilirkişi heyeti, alanda incelemelerde bulundu. Raporda Bodrum katın üstündeki binanın kuzeydoğu cephesi dış kenar kolon ve perdelerinde bırakılan pencere türü boşluklar 'kısa kolon' oluşumuna neden olmuş. Bu çökmeyi de beraberinde getirdi. Bazı kolon etriyelerinin (demir filizlerini saran dikdörtgen şeklindeki demir) deprem bölgelerinde kullanılması gereken yöntem olan 135 derece yerine 90 derece bükülerek yapılmış" denildi.Uzmanlara göre, etriyelerin 90 derece bükülerek bırakılması, deprem tehlikesi bulunan bölge ve ülkelerde o yapının kolayca yıkılmasına zemin hazırlayabiliyor. Etriyeler, kolon ve kirişlerin hasar almasını ve zedelenmesini önleyip sağlamlaştırmasını da sağlıyor. Raporda ayrıca bodrum kat tabanında yeraltı suyu sızıntısı olduğu da gözlemlendi.