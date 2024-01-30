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Giriş Tarihi: 30.1.2024 11:10 Son Güncelleme: 30.1.2024 11:57

Ruhsatsız 39 silah ve 1 çelek yelek ele geçirildi

Adana’da Seyhan polisi bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda 1’i hafif makineli tüfek toplam 40 ruhsatsız silah ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 278 kişiyi de yakaladı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ruhsatsız 39 silah ve 1 çelek yelek ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Ocak'ta ilçe genelinde uygulama, denetim ve operasyonlar yaptı. Çalışmalarda 1'i otomatik, 1'i de kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 27 tabanca ve 12 tüfek ile 40 şarjör, 1269 mermi 4 tetik mekanizması, 1 balistik çelek yelek, 1 kilo 456 gram uyuşturucu, 608 uyuşturucu hap, 9 çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlarla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmalarda aranma kaydı bulunan 278 zanlıyı yakalayan ekipler, 25 dilenci hakkında da işlem yaptı.

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Ruhsatsız 39 silah ve 1 çelek yelek ele geçirildi
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