Haberler Yaşam Haberleri Rus emlakçı ve kızının katili eski eşi çıktı
Giriş Tarihi: 30.11.2023

Rus emlakçı ve kızının katili eski eşi çıktı

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Rus emlakçı ve kızının katili eski eşi çıktı
Muğla'da cesedi bulunan Rus emlakçı kadın ile kızını, eski eşinin öldürdüğü belirlendi. Bodrum'da yaşayan Belaruslu I.S.Y., 25 Kasım'da polise, emlakçılık yapan Rus arkadaşı Irina Dvizova'ya (42) 3 gündür ulaşamadığını bildirdi. Yapılan incelemede kayıp kadın ile kızı ve oğluna ulaşılamadı. 27 Kasım'da Irina Dvizova'nın evine giden I.S.Y., içeride kan lekelerini görünce polisi aradı. Evde boş kovan bulan polis, güvenlik kameralarını inceleyince Dvizova'nın aracının İçmeler mevkiine doğru gittiğini ve sonra geri döndüğünü belirledi. Araştırmalar sonucu Dvizova'nın Litvanya'da paralı askerlik yapan eski eşi A.K.'nin de Bodrum'a gelip bir otele yerleştiği belirlendi. Polisin tespitlerine göre, evine gittiği eski eşini 3 kurşun, kızı Dayana Dvizova'yı da 3 kurşunla öldüren A.K., cesetleri çarşafa sarıp Irina Dvizova'nın otomobiliyle İçmeler mevkiinde uçuruma attı. Zanlı, ardından annesiyle kalan 5 yaşındaki oğlu M.K.'yı yanına alarak otomobille Ankara'ya gitti. Buradan da uçakla Fransa üzerinden Litvanya'ya geçti. A.K.'nin, kaçırdığı oğlu M.K.'nin velayetini almak istediği, bu nedenle çift arasında anlaşmazlık bulunduğu 2022'de Irina Dvizova'nın talebiyle A.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | 2023 yılının son Milli Güvenlik Kurulu toplandı: İşte 7 maddelik MGK bildirisi!
Bakan Fidan'dan BMGK'da Gazze mesajı!
Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyor: Binlerce tarihi belge yok oldu
Son dakika haberi: Bayern Münih-Kopenhag maçından kötü haber! İşte Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali...
Kerem Aktürkoğlu'ndan duygulandıran Filistin mesajı! Attığı golü armağan etti...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Şimdiden tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus emlakçı ve kızının katili eski eşi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA