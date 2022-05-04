Rus iş insanı Abramov’un Titan isimli yatı Fethiye’de

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı. Mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.Yaklaşık 5 milyon TL değerinde 7 tanker akaryakıt İkmal edilen yata zeytinyağından değişik gıda ürünlerine kadar pek çok kumanyada satın alındı.