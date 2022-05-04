Rus iş insanı Abramov’un Titan isimli yatı Fethiye’de

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'a ait Bermuda bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki 150 milyon dolarlık mega yat "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı. Mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.Yaklaşık 5 milyon TL değerinde 7 tanker akaryakıt İkmal edilen yata zeytinyağından değişik gıda ürünlerine kadar pek çok kumanyada satın alındı.