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Giriş Tarihi: 4.5.2022 23:02

Rus iş insanı Abramov’un Titan isimli yatı Fethiye'de

Erdoğan CANKUŞ
Rus iş insanı Abramov’un Titan isimli yatı Fethiye’de

Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov’a ait Titan isimli mega yat yakıt ikmali yapmak için Fethiye Limanı'na yanaştı.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'a ait Bermuda bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki 150 milyon dolarlık mega yat "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı. Mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.Yaklaşık 5 milyon TL değerinde 7 tanker akaryakıt İkmal edilen yata zeytinyağından değişik gıda ürünlerine kadar pek çok kumanyada satın alındı.

18 personelin bulunduğu yatta temizlik de Fethiye iskelesinde gerçekleştirildi.Baştan sona personel tarafından temizlenen mega yatın Rus iş adamı Abramov ve misafirlerini gezdireceği öğrenildi.

İçerisinde 30'dan fazla kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı olduğu bildirildi.

Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

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Rus iş insanı Abramov’un Titan isimli yatı Fethiye'de
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