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Giriş Tarihi: 21.3.2022

Rus kadın evinde ölü bulundu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Rus kadın evinde ölü bulundu
İstanbul Laleli'de, Rus asıllı Türk vatandaşı Sofia Tomaili (60) evinde ölü bulundu. Tesktilde çalışan Tomaili'ye iki gündür ulaşamayan Rusya'daki oğlu, çareyi annesinin Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde oturan komşularını aramakta buldu. Tomaili'nin kapısını çalan komşuları, TV sesi gelmesine rağmen olumlu yanıt alamayınca durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yalnız yaşayan kadını, odada yüzüstü yatarken cansız halde buldu. Başında kan izleri olduğu tespit edilen Tomaili'nin cansız bedeni, Adli Tıp'a gönderildi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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Rus kadın evinde ölü bulundu
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