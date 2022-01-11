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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Rus turist kalp masajıyla hayata döndü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Rus turist kalp masajıyla hayata döndü
Tatil için Antalya'ya gelen Rus uyruklu Larisa Stadnikova (52), dün sabah saat 08.30 sıralarında, Konyaaltı sahilinde denize girdi. Stadnikova'nın, bir süre sonra su üzerinde hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen deniz polisi, bota aldıkları Stadnikova'nın nabzının atmadığını görünce, kalp masajı yaparak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Yuttuğu su vakumla çekilerek oksijen verilen Stadnikova, 45 dakikalık kalp masajının ardından hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan Rus turistin tedavisi sürüyor.

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Rus turist kalp masajıyla hayata döndü
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