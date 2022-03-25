Rüşvetçi memurun cebinden deste deste para çıktı

Gaziantep'te polisin Oğuzeli Kaymakamlığı'na bağlı Tapu Tescil Müdürlüğü'ne görevli bir memurun rüşvet aldığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, seri numaraları alınmış paralarla operasyon düzenledi. Tapu Müdürlüğü'ne baskın yapan polis ekipleri, tapu memurunun üzerinde ve çalıştığı ofiste arama yaptı. Aramalarda memurun pantolon ve montunun ceplerinden deste deste para ve tapu evrakları çıktı. Tapu memuru gözaltına alınırken, aramada ele geçirilen euro ve TL cinsi paraya ve tapu evraklarına el konuldu. Ekipler, rüşvet verme suçundan 10 kişiyi daha gözaltına aldı. 11 kişiden 6'sı rüşvet alma ve verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.