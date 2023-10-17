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Giriş Tarihi: 17.10.2023 14:21 Son Güncelleme: 17.10.2023 15:07

Rusya konsolosluğunda yangın paniği

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Rusya Başkonsolosluğu binasının bahçesinde çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Konsolosluk görevlileri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alınınca itfaiye ekiplerinin müdahalesine gerek kalmadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Rusya konsolosluğunda yangın paniği

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bulunan Rus Konsolosluğunun arka bahçesinde çıkan ufak çaplı yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 12.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde bulunan Rus Konsolosluğunun bahçe kısmında meydana geldi. Bahçede ufak çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bahçede ateş yakılması sonucu meydana gelen yangın paniğe neden olurken, yangını konsolosluk güvenliklerinin söndürdüğü öğrenildi. Konsolosluk binasının duvarını yangından sonra is kapladığı görüldü. Yangının ufak çaplı olması ve Konsolosluk görevlileri tarafından hemen söndürülmesi sonrasında çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri kontrol amaçlı konsolosluk bahçesinin önünde bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrıldılar.

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Rusya konsolosluğunda yangın paniği
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