Rüzgarlı gece

Bursa'da etkili olan lodos, yerini sağanağa ve dolu yağışına bıraktı. Yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Saatteki hızı 68 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gün boyu etkisini sürdüren lodos nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tenteleri uçtu. Gemlik ilçesinde lodosun hızı, saatte 100 kilometreye kadar ulaştı. Bir okulun çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü; araçlarda hasar oluştu. Lodos, akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Kuvvetli yağış kent genelinde etkili olurken, Ankara Yolu Caddesi'nde rögarlar taştı; sürücüler zor anlar yaşadı. Mimar Sinan Alt Geçidi kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekiplerinin müdahalesi ile yol tekrardan trafiğe açıldı. Kent genelinde gece saatlerinde ise dolu yağışı etkili oldu. Özellikle merkez Yıldırım ilçesinin dağlık alana yakın olan Teleferik Mahallesi'ne ve Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi mevkiine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Araç sahipleri araçlarının üzerlerini halı, karton gibi eşyalarla örterek araçlarının zarar görmesini engellemeye çalıştı. Kestel ilçesinde de aniden bastıran dolu ve kuvvetli yağış nedeniyle rögarlar taştı; cadde ve sokaklar göle döndü. DHABolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Aşağısoku Mahallesi'nde yer alan Bolu Adliyesi'nin giriş kapısı yakınındaki ağaç, rüzgarın etkisiyle dibinden kırılarak devrildi. Polis kontrol noktası kulübesinin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince motorlu testereyle parçalara ayrıldı. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ağaç parçalarını bölgeden kaldırdı.AAÇanakkale'de etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Gelibolu'da limanda bağlı bulunan 2 tekne battı. Limanda bağlı teknelerini korumak için şiddetli lodosla mücadele eden balıkçılar, yedek iplerle teknelerini bağlamaya çalışırken, kimileri de fırtınaya aldırmadan teknelerin üstlerine çıkarak liman duvarlarına vurmaması için mücadele verdi. AABALIKESIR'IN Edremit ilçesinde eski Çanakkale-Balıkesir karayolunda Zeytinli Çayı üzerindeki köprünün bir bölümü, kuvvetli yağış nedeniyle suyun debisi yükselince çöktü. Bölgeye jandarma, zabıta, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, köprü, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı. DHA