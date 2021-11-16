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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Saadet zinciri baskını: 81 kişi gözaltında

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Saadet zinciri baskını: 81 kişi gözaltında
İZMİR'DE, saadet zinciri kurarak çok sayıda vatandaşı dolandıran çetenin 89 üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kararla dün sabah harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çetenin, sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştığı vatandaşlara, kurdukları firmalar üzerinden, yüksek kâr vaadiyle ve çeşitli unvanlarla üyelik paketleri satarak saadet zinciri kurduğu, piramit satış sistemi yolu ile vatandaşları dolandırıp, paraları da başka kişilere aktararak akladıkları tespit edildi. Yakalanan 81 kişi gözaltına alındı.

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Saadet zinciri baskını: 81 kişi gözaltında
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