Saatteki hızı 100 kilometre! Bursa’da lodos hayatı felç etti: Ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu...

KUVVETLİ LODOS ANIT AĞAÇLARI DA YIKTI GEÇTİ

Şiddetli rüzgar, Hüsnügüzel Kaplıcası'nın bahçesinde bulunan 235 yıllık tescilli çınarı da kökünden söktü. Tarihi çınar, kaplıca bahçesinin duvarını yıkarak yola devrildi. Kaplıcanın sorumlusu Mehmet Taşkeser, AA muhabirine, rüzgarın tarihi çınarı kökünden kırdığını söyledi. Çocukluğundan beri bu çınarın altında vakit geçirdiğini anlatan Taşkeser, şöyle konuştu:

"Bir tabiat varlığının yok olduğunu gördüğüm için üzgünüm. İnsanlar gelir şurada çaylarını içer, eşiyle dostuyla muhabbet ederdi; bu çınarın ulviliğini seyrederken kendinden geçerdi. Maalesef şiddetli fırtınada yıkıldı. Allah göstermesin deprem oluyor zannettik. Bunun altından araçlar, otobüsler geçiyor, insanlar geçiyor. Allah'tan o anda kimse geçmedi. Yani cana bir şey olmadı, şükrümüz o ama böyle de bir çınar gitti. Çok üzgünüm."