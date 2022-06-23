SABAH ekibi yangını havadan inceledi: Marmaris’te yanan alanlar havadan görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangının ilk çıkış noktası olan Bördübet koyundaki Yedi adalar mevkii ve yanan ormanlık alanları havadan görüntülendi.
Bördübet Adalar mevkiinde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. Yangın söndürme ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.
Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, SABAH ekibi tarafından Jandarma helikopteri ile havadan görüntülendi.
Marmaris'teki yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. İşte son görüntüler | Video
Yangının parça parça geniş bir alana yayıldığı havadan gözlemlenirken, zararın büyüklüğü de ortaya çıktı.