SABAH ekibi yangını havadan inceledi: Marmaris’te yanan alanlar havadan görüntülendi

Kızılçam ormanlarıyla ve yeşilliğiyle meşhur Marmaris'in yangın dolayısıyla duman altında kaldığı, siyaha döndüğü de havadan gözlemlendi. Yangının ilk başladığı Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkii arasında bulunan alan da havadan görüntülendi.