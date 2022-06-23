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Giriş Tarihi: 23.6.2022 15:18 Son Güncelleme: 23.6.2022 16:11

SABAH ekibi yangını havadan inceledi: Marmaris’te yanan alanlar havadan görüntülendi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
SABAH ekibi yangını havadan inceledi: Marmaris’te yanan alanlar havadan görüntülendi

SABAH, Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangının ilk çıkış noktası olan Bördübet koyundaki Yedi adalar mevkii ve yanan ormanlık alanları havadan görüntüledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangının ilk çıkış noktası olan Bördübet koyundaki Yedi adalar mevkii ve yanan ormanlık alanları havadan görüntülendi.

Bördübet Adalar mevkiinde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. Yangın söndürme ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, SABAH ekibi tarafından Jandarma helikopteri ile havadan görüntülendi.

Marmaris'teki yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. İşte son görüntüler | Video

Yangının parça parça geniş bir alana yayıldığı havadan gözlemlenirken, zararın büyüklüğü de ortaya çıktı.

Kızılçam ormanlarıyla ve yeşilliğiyle meşhur Marmaris'in yangın dolayısıyla duman altında kaldığı, siyaha döndüğü de havadan gözlemlendi. Yangının ilk başladığı Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkii arasında bulunan alan da havadan görüntülendi.

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SABAH ekibi yangını havadan inceledi: Marmaris’te yanan alanlar havadan görüntülendi
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