Haberler Yaşam Haberleri Sabah namazı için camiye giden imama silahlı saldırı! Şoke eden 'komşu' cinayeti!
Giriş Tarihi: 26.4.2024 11:19

Sabah namazı için camiye giden imama silahlı saldırı! Şoke eden 'komşu' cinayeti!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giderken öldürülen imama saldırıyı, daha önce husumet yaşadığı karşı komşusunun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İHA
Sabah namazı için camiye giden imama silahlı saldırı! Şoke eden ’komşu’ cinayeti!

Olay, İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için evinden çıkıp camiye gittiği esnada bir şahıs tarafından av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak ölmüştü.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, imamı öldürenin daha önce husumet yaşadığı karşı komşusu M.A.Ö. olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah namazı için camiye giden imama silahlı saldırı! Şoke eden 'komşu' cinayeti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA