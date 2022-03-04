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Giriş Tarihi: 4.3.2022 11:09 Son Güncelleme: 4.3.2022 11:48

SABAH ÖZEL! Tefeciler polisi karşılarında görünce özür diledi! İlçe halkının kabusu olmuşlardı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SABAH ÖZEL! Tefeciler polisi karşılarında görünce özür diledi! İlçe halkının kabusu olmuşlardı

Ankara’da tefecilik yapan iki kişi, ilçe halkının huzurunu kaçırırken maddi sıkıntı yaşayan kişilere faizle para verdiği ve boş senetlere imza attırdıkları ortaya çıktı. Tefeciler, borcunu ödeyemeyen kişileri tehdit ederken senetleri de icraya verdi. İlçenin kabusu olan tefeciler, Ankara polisini karşılarında görünce yaptıkları için pişman olduklarını söyledi.

Ankara'nın Nallıhan İlçesi'nde tefecilik yapan Ö.E., T.Ö. esnafı ve vatandaşı canından bezdirdi. İlçe halkının huzurunu kaçırırken tefeciler, maddi sıkıntısı olan kişilere yüzde 25 ila 40 arasında değişen oranlarda faiz uygulayarak para verirken boş senet imza attırdı. Tefeciler, borcunu ödememekte zorluk çeken ve geciktiren kişilerin senetleri istedikleri meblağlarda doldurarak icraya verdi. Bununla da yetinmeyen tefeciler, kişileri yanlarına çağırarak tehdit ve hakaret etti.

POLİSİ GÖRÜNCE ÖZÜR DİLEDİLER

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Nallıhan halkının huzurunu kaçıran tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Mali polis karşılarında gören tefeciler yaptıkları için pişman olduklarını söyledi. Baskından 2 kişi gözaltına alınırken vatandaşlara ait çok sayıda senet ele geçirildi. Ankara emniyetine getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.


Tefeciler polisi karşılarında görünce özür diledi! İlçe halkının kabusu olmuşlardı... | Video

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SABAH ÖZEL! Tefeciler polisi karşılarında görünce özür diledi! İlçe halkının kabusu olmuşlardı
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