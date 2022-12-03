SABAH, stada fişek sokan ambulans şoförlerinin ifadelerine ulaştı

MEDYADA LİNÇ EDİLİYORUM

Ekip arkadaşı tutuklanan diğer ambulans şoförü Hakan Keçiyatağı'nın ekip arkadaşı olduğunu anlatan Gügercin, "Kendisi işe yeni başlamıştır. Ben ona sadece sağlık odalarını gösterdim. Ben bu olaylardan korktuğum için 5 yıldır maçlara gitmiyorum. Adı geçen hiçbir şüpheli ile öncesinde konuşmadım. Medyada fişeği ben sokmuşum gibi yansıtılmaktadır. Ancak fişeği sokan da atan da suçunu inkar etmiştir. Medyadaki yanlış haber nedeniyle ben linç ediliyorum. Ailemin ve benim can güvenliğim yok. Benim içeri soktuğum meşalelerin hepsi zaten yanmadı. Arama kayıtlarına bakıldığında kimseyle görüşmediğim de ortaya çıkacaktır. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.