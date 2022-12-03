SABAH, stada fişek sokan ambulans şoförlerinin ifadelerine ulaştı

Geçen pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı Mehmet Çakır ve Altay kalecisi Evrim Ozan'ın yaralandığı Göztepe- Altay karşılaşmasında çıkan olayların ardından yürütülen soruşturmada Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın'ın yanı sıra işaret fişeğini ateşleyen Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Güvercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BANTLA KAPALI TORBA VERDİLER
İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde ambulans şoförü olduğunu söyleyen Anıl Gügercin, "Bana bantlı kapalı bir torba verdiler. İçinde meşale olduğu söylendi. Bunu tuvalete bıraktıktan sonra paylaşılan fotoğraf gördüm. Bu fotoğrafın ekran görüntüsünü aldım. Bunu görevlilere de verdim. Ben içinde fişek olduğunu bilmiyordum. Ben kimseye zarar gelsin istemezdim. Kahraman Erdemir beni meşaleleri içeri sokmam için zorladı. Efe Yeşilova ve Hüseyin Çelikdemir de bana meşaleleri getirdiler" diye konuştu.
MEDYADA LİNÇ EDİLİYORUM
Ekip arkadaşı tutuklanan diğer ambulans şoförü Hakan Keçiyatağı'nın ekip arkadaşı olduğunu anlatan Gügercin, "Kendisi işe yeni başlamıştır. Ben ona sadece sağlık odalarını gösterdim. Ben bu olaylardan korktuğum için 5 yıldır maçlara gitmiyorum. Adı geçen hiçbir şüpheli ile öncesinde konuşmadım. Medyada fişeği ben sokmuşum gibi yansıtılmaktadır. Ancak fişeği sokan da atan da suçunu inkar etmiştir. Medyadaki yanlış haber nedeniyle ben linç ediliyorum. Ailemin ve benim can güvenliğim yok. Benim içeri soktuğum meşalelerin hepsi zaten yanmadı. Arama kayıtlarına bakıldığında kimseyle görüşmediğim de ortaya çıkacaktır. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
BANA SAĞLIK ODALARINI GÖSTERECEKTİ
İfadesinde ambulans görevlisi olduğunu ve olay günü Anıl Gügercin ile beraber malzemeleri tuvalete bırakmadığını anlatan Hakan Keçiyatağı, "Ben işe başlayalı 20 gün oldu. Bana stattaki sağlık odalarını gösterecekti. Çantamı almamı istedi. Ben çantayı aldım ve bana odaları gezdirmeye başladı. Sonra lavaboya girip elimizi yüzümüzü yıkamamamızı söyledi. Biz de lavaboya girdik. Sonra çat çat diye sesler geldi ancak ne olduğunu sormadım" dedi.
YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ BEN YAPTIM
Anıl Gügercin'in Altay taraftarlarıyla görüştüğünü ifade eden Keçiyatağı, "Ancak görüşme sırasında ben yanlarında bulunmadım. Bu durum görüntülerde var. Yaralanma olduğunda ilk müdahaleyi ben yaptım. Hatta ben müdahale yaparken torpil patladı.
Ben bunların olduğunu bilseydim kendi can güvenliğimi sağlardım. Sonra evime gittikten sonra polisler aradı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" diye belirtti.