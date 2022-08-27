Sabah uyarmıştı... Büyükşehir’in önlem almadığı o yolda yine korkulan oldu

Ankara Etimesgut ilçesi Etiler Mahallesi'nde üstgeçitin olmaması kazaların yaşanmasına neden oluyor. Önceki gün gerçekleşen kazada, yoldan geçen vatandaşa çarpmak istemeyen sürücü kaza yaptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçta hasar oldu. Etimesgut ilçesi Etiler Mahallesi'nde vatandaşlar; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mahalleye üstgeçit yapmadığını, üstgeçit olmadığı gerekçesiyle ölümlerin yaşandığına dikkat çekti.

Vatandaş ve siyasilerin açıklamaları şöyle:

"TEK YAPTIKLARI REKLAM İLE ALGI"

Furkan Avcı: İlla birinin hayatını kaybetmesi lazım. Selde bile Ankara'da hayatını kaybedenler oldu. Ne değişti? Tek yaptıkları reklam ile algı. Bunu tüm vatandaşlar gördüğü zaman zaten nefes almaya korkacaklar.

İsa Aktaş: Mansur Yavaş nereye bakıyor ki? Sincan Atayurt yolunda neredeyse ayda en az 3- 5 kaza oluyor çoğunda ölümlü kazalar bugün Saraycık Yolunda otobüs taksiye girmiş

Musa Köksoy: Yerel yönetimler bu gibi asli görevlerini, siyasi hevalarını bir kenera bırakıp, halka hizmet etme yollarını aramalıdır. Üst geçit burada hayati öneme haizdir. Yapılmalıdır.