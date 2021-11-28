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Giriş Tarihi: 28.11.2021 16:58 Son Güncelleme: 28.11.2021 17:25

Sabah Yazarı Yavuz Donat ve Gazeteci Şebnem Bursalı’ya onur ödülü

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Sabah Yazarı Yavuz Donat ve Gazeteci Şebnem Bursalı’ya onur ödülü

Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı etkinliğine katılan Sabah Yazarı Yavuz Donat ile Turkuvaz Medya Grubu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı, Gazeteci Şebnem Bursalı’ya onur ödülü verildi. Donat ve Bursalı “Dünden Bugüne Türkiye” adı altında Belediye Cep Sineması’nda gerçekleştirilen söyleşide yakın siyasi tarihimizin kırılma noktalarıyla ilgili bilgiler vererek, Türk siyasetinin en önemli kırılma noktasının darbeler olduğunu ifade ettiler.

Bartın Belediyesinin 25 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında düzenlediği 24'üncü Uluslararası Kitap Fuarının son gününde Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ile Turkuvaz Medya Grubu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı, Gazeteci Şebnem Bursalı katıldı.

KENT TARİHİ MÜZESİNİ GEZDİLER

Söyleşi ve Onur ödülü öncesi Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı Vali Sinan Güner ile Belediye Başkanı Cemal Akın Bartın ilinin Güzelcehisar sahilinde, volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 Milyon Yıl önce oluşan Türkiye'nin tek lav sütunlarıyla, Kent Tarihi müzesini gezerek bilgi aldılar.

DONAT: BAMBAŞKA BİR BARTIN'LA KARŞILAŞTIM

Daha sonra yoğun katılımın olduğu söyleşide Donat, Türk siyasetinin en önemli kırılma noktasının darbeler olduğunu ifade ederek "Bartın'a daha önce 2017 yılında gelmiştim. Bugün geldiğimde bambaşka bir Bartın ile karşılaştım. Bir müze şehirde yaşıyorsunuz. Şehrinizin kıymetini bilin. Gerçekten açık hava müzesi gibi. Defalarca geldim. Ancak ger gelişimde farklı şeyler görüyorum. Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi olacağı kesin. İsterseniz söyleşi konumuza geçelim. Dünün siyaseti ile bugünün siyaseti, birbirinden çok farklı. Türk siyasetinin en önemli kırılma noktasının darbelerdir.58 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Etik kavramı sadece sanki bizim meslekte varmış gibi anlatılıyor. Halbuki öyle değil. Tüm meslek dallarında da etik kavramı vardır. Bizim meslekte önemli olan kişisel ilişkilerini yazılarınıza yansıtmamanız gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız saygınlığınız artarak devam eder. Geçmişi bilerek geleceği yorumlamak, iyi analiz yapmak gerekiyor. Çünkü siyaset dünkü siyaset değil, ancak dünü bilerek ve iyi analiz etmek şart. Olayı yerinde görmek de çok önemli. Ancak günümüz basınında bu çok az. İzlenme veya gazete satışlarının az olduğunu söyleyenler bunun nedenini okuyucuya veya izleyiciye bağlıyor. Bence öyle değil. Demek ki kaliteli bir yayın veya kaliteli bir gazete çıkartamıyoruz. Kaliteli olsa izlenecek veya o gazete çok satacaktır. Okuma alışkanlığı yok deyip bunun arkasına sığınılamaz. Kaliteli ve iyi bir iş ortaya koymak çok önemlidir. Siyasette eleştiriyi ve tepkiyi anlayışla karşılamak gerekiyor. Siyaset ve hayat bunu başarabilirsek daha tatlı olacaktır. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya yolunuz düşerse muhakkak bekleriz. Ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız" dedi.

BURSALI: 24 YIL DEVAM ETTİREBİLMEK ÇOK KIYMETLİ

Gazeteci Şebnem Bursalı ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Tüm Bartınlılara söyleşimize hoş geldiniz diyorum. Öyle güzel karşılandık ve ağırlandık ki Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın'a ve Bartın halkına misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Ben beklediğimin çok ötesinde bir Bartın gördüm. Sadece doğasıyla değil, kültürü, tarihi ve insanıyla bambaşka bir Bartın'la karşılaştım. Sayın Başkan'a teşekkür etmek istiyorum. Böylesine kapsamlı bir kitap fuarını 24 yıldır devam ettirebilmek çok kıymetli bir şey. Kitap çünkü nesilden nesile kültürün aktarıldığı bir olay. Gerçekten teşekkür ediyorum. Yavuz Beyle imza öncesinde küçük bir söyleşi, gerçekleştirelim istiyoruz. Gazetecilik tarihe tanıklık etmektir. Biz Ankara gazetecileri olarak daha çok tarihe tanıklık ediyoruz. Yavuz Bey de 58 yıldır sahada olan mesleğimiz yüz akı gazeteci büyüklerimizdendir. Yavuz Bey siyasetin kara kutusudur. Birçok siyasetçi ve kamuoyu birçok olayı Yavuz Beyden öğrenmiştir. Gözlem yeteneği çok güçlü bir meslek büyüğümüzdür. Mustafa Kemal Atatürk dışında tüm Cumhurbaşkanlarıyla konuşup röportaj yapmış bir gazetecidir. Şuan karşınızda canlı tarih var. Önemli bir husus daha var. Tüm siyasetçilerle ilişki kurup, konuşup ve röportaj yapıp mesafesini de koruyabilmiştir. Bu anlamda da tarafsızlığıyla da önemli bir yere sahiptir. Katılımınız için çok teşekkür ederim" şeklinde ifade etti.

Konuşmalardan sonra köşe yazarı Yavuz Donat'a ve Şebnem Bursalıya Bartın Belediye Başkanı tarafından Onur Ödülü verildi.

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Sabah Yazarı Yavuz Donat ve Gazeteci Şebnem Bursalı’ya onur ödülü
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