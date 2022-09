Sabahattin Seven, "Sportif balıkçılığı destekliyoruz"

Sabahattin Seven; "Sporun bir çok dalına destek vermeye çalışıyoruz boks, futbol, basketbol şimdide sportif balıkçılık turnuvasında yer almak istedik ve ana sponsoru olduk. Daha önceki röportajlarımda çokça denize olan tutkumdan bahsetmiştim. Bu Turnuva sportif balıkçılığa dair tüm ögelerin bir arada sunulacağı bir platform olarak, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Balıkçılıkla ilgili herkesin bir arada olacağı, hedeflenen sportif balıkçılık kavramının doğru kitlelere doğru şekilde ulaştırılacağını düşündüğüm bir organizasyon." kelimelerini iletti.







Sabahattin SEVEN sözlerine şöyle devam etti; "Bu tür faaliyetler üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin tanıtımında da olumlu faydalar sağlayacağı kanaatindeyim. Bildiğiniz gibi faaliyet alanlarımızdan biride turizm Milliyetçi bir iş insanı olarak ülkeme artı puan kazandıracak her organizasyonun içinde yer almaya çalışıyorum ve çalışacağım"



