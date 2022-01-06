Sabah’ın ansiklopedisi gençlere hitap ediyor

İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay Başoğlu: Temel İslam Ansiklopedisi, özellikle dini konularda özlü bilgi edinmek isteyen gençlere hitap edecek şekilde hazırlandı
SABAH, Temel İslam Ansiklopedisi'ni geçen yıl kaçıranlar için yeni bir fırsat sunuyor. Bu yıl da Ramazan ayı yaklaşırken herkesin evinde bulunması gereken dev eseri okurlarına armağan eden gazetemiz, ilk kupona yarınki baskıda yer verecek. Alanında uzman isimlerin ansiklopedi serisine ilişkin dikkat çeken açıklamaları da sürüyor. İslâm Araştırmaları Merkezi(İSAM) Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Tuncay Başoğlu: Temel İslam Ansiklopedisi, dinî konularda özlü bilgi edinmek isteyenler için, özellikle gençlere hitap edecek şekilde hazırlandı. Çok sayıda bilgilendirici çizim, tablo, harita ve biyografiler için kimlik kartlarıyla desteklendi. Bir yandan temel dinî konularda ve güncel meselelerde bilgi edinmeyi sağlarken diğer yandan da bu bilgileri uygulamaya yönelik öğretici açıklamalara yer vermesi, eserin önemli özelliklerindendir. SABAH'ın bu eseri kaliteli bir şekilde basarak okuyucuya ulaştırması da gerçekten takdire şayan bir husus. Eseri edinmek isteyenler için iyi bir imkân olarak görüyorum. Üsküdar ÜniversitesiTasavvuf AraştırmalarıEnstitüsü Öğretim ÜyesiProf. Dr. Reşat Öngören: Hem yazarları hem de editörleri arasında yer aldığım bu ansiklopedide günümüz modern insanının ihtiyaç duyduğu İslam tarihi ve düşüncesinin temel konuları ele alınmıştır. İslam inanç esasları, İslam mezhepleri, dini yaşam için gerekli olan ibadet tanımları ve kuralları sade ve akıcı bir üslupla sunulmuş, kolay anlaşılması için çizimlerle desteklenmiştir. Çokça araştırılan tasavvuf konuları, önemli tarikatlar ve kurucuları, tarihte ve günümüzdeki fonksiyonları alanın uzmanı akademisyenler tarafından titizlikle araştırılarak hazırlanmıştır. Gündelik hayatta alışveriş hukukundan evlilik işlemlerine, komşuluk ilişkilerinden ailede eşler arası ilişkilere kadar merak edilen İslami bakış açısı güvenilir kaynaklar ışığında okuyucuyla buluşturulmuştur.