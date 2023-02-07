Sabah’ta deprem acısı! Muhabirimizin annesi enkaz altında

SABAHailesi de deprem acısını en derinden hissediyor. Ekonomi muhabirimiz Merve Bilkay'ın Hatay'da yaşayan annesi Ayşe Nur Şensöz ile gazetemizin Spor Servisi editörlerinden Tuncay Kurtuluş'un Elbistan'da yaşayan yengesi ve yeğeni enkaz altında kaldı. Kurtuluş'un 17 yaşındaki yeğeni mucize eseri kendi imkânlarıyla enkazdan sağ çıktı. Bu arada, DHA Hatay Muhabiri İzzet Nazlı (33), eşi Seda Nazlı (30) ile çocukları Esila (5) ve Ahmet Eren Nazlı (10), Hatay'da yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını kaybetti.