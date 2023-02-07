Haberler Yaşam Haberleri Sabah’ta deprem acısı! Muhabirimizin annesi enkaz altında
Giriş Tarihi: 8.2.2023

Sabah’ta deprem acısı! Muhabirimizin annesi enkaz altında

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
SABAH ailesi de deprem acısını en derinden hissediyor. Ekonomi muhabirimiz Merve Bilkay'ın Hatay'da yaşayan annesi Ayşe Nur Şensöz ile gazetemizin Spor Servisi editörlerinden Tuncay Kurtuluş'un Elbistan'da yaşayan yengesi ve yeğeni enkaz altında kaldı. Kurtuluş'un 17 yaşındaki yeğeni mucize eseri kendi imkânlarıyla enkazdan sağ çıktı. Bu arada, DHA Hatay Muhabiri İzzet Nazlı (33), eşi Seda Nazlı (30) ile çocukları Esila (5) ve Ahmet Eren Nazlı (10), Hatay'da yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu
DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı artıyor! AFAD'dan yeni açıklama
Son dakika! Bakan Özer: Depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı
Depremzedelerle dalga geçen vicdansız tutuklandı: Hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Hatay'dan korku dolu görüntüler! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
SON DAKİKA DEPREM: Jeofizik Uzmanı Martin Mai 'eşi benzeri yok' diyerek açıkladı: Çok sıra dışı bir durum
Son dakika: AFAD ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesi yayınladı
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Adıyaman’da Cumhuriyet Savcısı ve eşi 42 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah’ta deprem acısı! Muhabirimizin annesi enkaz altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA