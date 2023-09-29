Sabiha Mutlu davasında yeni karar! Eşini vuran sanığa 14 yıl 2 ay hapis aldı

İstanbul Şişli'de yaşayan Samet Mutlu ile Sabiha Mutlu 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermişti. Kızını görüş için alan Samet Mutlu, annesine teslim etmemişti. Kızını almak için Sabiha Mutlu'ya tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etmişti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığılmıştı.

"AYAKLARIMI GERİ İSTİYORUM" FERYADI

Sabiha Mutlu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaralanmıştı. Samet Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'silahla tehdit' suçlarından dava açılmıştı. Sabiha Mutlu, ilk duruşmaya sedye eşliğinden gelerek ''Ben adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum, engelli kalacağım, yatalağım. Cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum.'' açıklamasında bulunmuştu.

SAMET MUTLU KARAR İTİRAZ ETTİ

Sanık Samet Mutlu'nun yargılandığı davadan karar olarak 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla tehdit' suçlarından 17 yıl 1 hapis cezası verilmişti. İstinafa başvuran Samet Mutlu'nun itirazı reddedilmişti. Bu sefer Samet Mutlu aldığı cezayı fazla bularak Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği hapis cezasının fazla olduğunu belirterek davayı bozmuştu. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlayan yargılamada duruşma savcısı, tutuklu sanık Samet Mutlu'nun aynı suçlardan 15 yıldan 25 yıla kadar hapsini talep etmişti.

SABİHA MUTLU DURUŞMAYA BASTONLA KATILDI

Bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sabiha Mutlu bu sefer bastonla katıldı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada sanık Samet Mutlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Müşteki avukatı Ahmet Ökten 27 Eylül 2023'te alınan sağlık raporunda Sabiha Mutlu'nun yüzde 24 engelli olduğunu ve sinirlerinde büyük hasar olduğunu belirtti. Avukat Ökten, "Tamamen kast unsuru vardır. Çocuklarının psikolog eşliğinde alınan beyanında, babasının kendisine annesini öldürmeye gideceğini açıkça ifade etmiş vedalaşmıştır" şeklinde konuşarak sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

14 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

Son sözü sorulan Samet Mutlu, "Pişmanım benim Sabiha ile bir husumetim yok. Olay spontane gelişmiştir. Keşke böyle yaşanmasaydı" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyduklarını belirterek "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"ÜSTÜMDEN ÇOK BÜYÜK YÜK KALDI"

Duruşma çıkışı Samet Mutlu'nun annesi Aysel Mutlu karara tepki gösterdi. Anne Aysel Mutlu, "Oğlumun başını yaktın Sabiha" diye bağırdı. Karara karşı düşüncesi sorulan Sabiha Mutlu ise, "Üstümden çok büyük yük kalktı. Çocuğumla bir hayat kurmaya çalışıyorum. Verilen karar en iyisiydi. Çok şükür" dedi.