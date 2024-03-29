Sabıkalı sahte dövizcinin zorbalığı adliyede bitti

Bakırköy meydanda bulunan bir handa bir dükkan ve bir ofis sahibi olan üç hissedar Ö.G., E.B. ve M.H.A. kuyumcu olarak kullanılan dükkanı M.K.'ya ve ofisi E.A.'ya kiraya verdi. Devam eden süreçte dükkanın ve ofisin M.S.A'nın yakınları tarafından kiralandığı ve M.S.A. tarafından yetkisiz döviz alım-satım işi için kullandığı iddia edildi. İhbar üzerine Temmuz 2022 yılında ofise polis ekipleri tarafından sahte dolar ve euro bulundurulduğu üzerine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri ofiste 2 bin 500 sahte dolar ve 500 sahte Euro ele geçirdi ve M.S.A., M.B. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen üç şüpheliden Ö.A. serbest bırakılırken M.S.A. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dükkan ve ofis ise mühürlendi. Hissedarlar konuyu öğrendikten sonra kiracılarla kontratı yenilemedi. Yetkililerden mührün yeni bir kiracı ile kontrat sonrası kaldırılacağını öğrenince dükkan ve ofisi A.S.B.'ye kiraladı ancak iddiaya M.S.A. dükkan ve ofisten ayrılmadı. Hissedarlara ölüm tehditleri yağdırırken kiracıyı ise darp etti.

"RÜYAMDA YEĞENLERİM SİZİ VURMUŞLARDI"

Hissedarlardan E.B. dükkan ve ofislerini yeni kiracılarına devredememeleri ve tehdit iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. E.B. şikayet dilekçesinde M.S.A. tarafından kendisinin, abisi Ö.G.'nin ve kuzenleri M.H.A'yı tehdit ettiğini belirtti. E.B., dilekçede tehdit cümlelerinde şunları yazdı: "Rüyamda benim yeğenler sizleri vurmuşlardı. Benim her yerde haberlerim var. Bu dükkan benim kimseye burayı vermem, yar etmem. Bakırköy Belediyesi çöpçüsüne sizi vurdururum."

BALYA BALYA PARALAR KAMERADA

Öte yandan sabıkalı M.S.A.'nın ofisin mühürlü olduğu dönemde mührü kırarak içeri girdiği anlar ve başka bir tarihte iki bavul dolusu paralarla ofis kapısı önündeki görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Bakırköy Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen bir personelin bulunması da dikkat çekti. Ayrıca aynı temizlik görevlisinin M.S.A.'nın dükkan ve ofisi devretmediği yeni kiracı A.S.B.'yi darp ettiği anlarda da olay yerinde olduğu da ortaya çıktı.