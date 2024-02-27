Saç derisi ve kulağı kopan çocuğa 8 saatlik operasyon

Karaman'da yaşayan 13 yaşındaki F.A. isimli kızın pancar makinesine kaptırdığı saçları ve kafa derisi koptu. Konya Farabi Hastanesi'nde yapılan 8 saatlik ameliyatla kafa derisi yerine dikildi. Tarlada çalışan babasının yanına giden F.A., pancar makinesine saçlarını kaptırdı. Talihsiz kızın saç derisi sıyrıldı, kulağı koptu. Çevredekiler hemen makineyi kapattı. Ambulansla hastaneye götürülen F.A., buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.Farabi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Ahmet Akatekin ve ekibi baş kısmında ciddi dolaşım problemi olan ve aşırı kan kaybeden F.A.'yı hemen ameliyata aldı. Zamanla yarışıldı ve 8 saat süren ameliyat sonrası kopan saç derisi yerine dikildi. Op. Ahmet Akatekin, "Çocuk bize geldiğinde özellikle kafa derisinin olduğu yerde ciddi dolaşım problemi ve kan kaybı vardı. Acil operasyona aldık. Operasyonda saç derisinin asılma ile beraber sünmüş, kopmuş olan damarların her birini teker teker onardık. Onardıktan sonra bu saç derimizdeki dolaşım tekrar başladı. Kulağı da kopmuştu onun da onarımını yaptık. Hastamız şu an gayet iyi" diye konuştu. 'ÖLEBİLİRDİ'Op. Akatekin, "Bu tür makinelerin olduğu yerlerde mümkün olduğunca saçlara dikkat etmek lazım. Kızımız son anda fark edilip makine durdurularak kurtarılıp getirildi. Sıkışma durumu 15-20 saniye daha devam etseydi ölümcül bir yaralanmayla sonuçlanabilirdi" dedi.