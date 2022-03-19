Saçlarım saçın olsun

Antalya'da yakınlarını kanserden kaybeden bir grup ev kadını, Kansersiz Yaşam Derneği'nin başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasına katılarak saç bağışı yaptı. Kepez Belediyesi'nin tekvando kursunda bir araya gelen ev kadınlarından 5'i, kanserden yakınlarını kaybetmenin acısını hafifletmek ve lösemili bireylere faydalı olmak için uzattıkları saçlarını kuaförde kestirdi. Bu gönüllü girişime, ev kadınlarının yakınları da destek verdi. Şengül Gerçek, "Hepimiz birer kanser hastası adayıyız. Kanser hastaları beni duygusal olarak çok etkiliyor. Ailemde çok fazla kanser hastası var. Dayım, halam kanserden öldü, teyzem de rahatsız. O yüzden bu hastalık beni içten yaralıyor. Bağışlayacağımız saçlarımız kanser hastalarına umut olsun istiyorum" dedi. Saçlarını bağışlayan bir başka gönüllü Beishenbek Kyzy Nurzada ise 1.5 yaşındaki yeğenini kanserden kaybettiği için bu kararı aldığını söyledi.