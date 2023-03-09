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Giriş Tarihi: 10.3.2023

‘Sadece 2 kaybımız olduğuna seviniyoruz’

‘Sadece 2 kaybımız olduğuna seviniyoruz’
Adıyamanlı Beytullah Uçar, depremde 67 yaşındaki diyaliz hastası annesi Kadriye Uçar ile Besni ilçesinde bir köyde sınıf öğretmenliği yapan 30 yaşındaki kız kardeşi Selma Uçar'ı kaybetti. Kendisinin ailesi ile birlikte Atatürk Barajı yakınlarında oturduğunu belirten Uçar, "Ben ve kardeşlerim hemen apartmana geldik, yerle bir olmuştu. Onları çıkarmak için bir hafta uğraştık. O ev normalde ailecek, çoluğumuzla çocuğumuzla sık sık kaldığımız yerdi. Diğer kardeşlerimizin de sıkça bulunduğu bir yerdi. Şu an kaybımızın sadece 2 olduğuna seviniyoruz" dedi. Ertan GÜRCANER /SABAH

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‘Sadece 2 kaybımız olduğuna seviniyoruz’
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