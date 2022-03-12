‘Sadece yaşamak istiyorum’ diyen Asya Pınar, doğum gününde toprağa verildi

Kestel ilçesinde eski nişanlısı olduğu ileri sürülen Oktay Hürmet (23) tarafından bıçaklanan Asya Pınar Üzümcü olay yerinde kaybederken annesi İfakat Evci yaralandı. Olay sonrası Sakarya'da yakalanan Oktay Hürmet ve arkadaşı Alican Vergül (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Asya Pınar Üzümcü'nün cenazesi Bursa'daki işlemlerinin ardından Aksaray'ın Ortaköy İlçesine getirildi.

'SADECE YAŞAMAK İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Asya Pınar Üzümcü'nün cenazesi cenaze namazı için merkez camiine getirildi. Daha önce sosyal medya hesabından 'sadece yaşamak istiyorum' paylaşımı yapan Üzümcü'nün cenazesi kılınan namazından ardından doğum gününde toprağa verildi.

'KIZIMIN TELİNE DOKUNAMAZDIM'

Acılı baba Zafer Üzümcü, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi. Baba Üzümcü, "Kızıma arkadaşlık teklif etmiş. Kızım da kabul etmeyince bu olay oldu. Kızımın bugün doğum günüydü. Daha 24 yaşındaydı. Tek istediğimiz adaletin yerini bulması. Peşini bırakmayacağım. Ben kızımın teline dokunmazdım, kimseyi de dokundurmazdım ama kızımın canına kıydılar" dedi.