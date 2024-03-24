Şadi Ballı’dan 3 bin kişilik iftar

Programa AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, 22. dönem milletvekili Seyfi Terzibaşıoğlu, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Çelebi, İlçe Başkanı Mustafa Algan ile belediye meclisi adayları, teşkilat mensupları ve mahalle sakinleri katıldı.

Ballı, Ramazan ayının birlik beraberliği güçlendiren bir ay olduğuna vurgu yaparak, iftar programında ilçe sakinleriyle buluştuklarını söyledi.

Tüm İslam aleminin Ramazan ayının mübarek olmasını dileyen Ballı, "Mübarek ayın feyzini ve bereketini birlikte yaşıyoruz. Aynı sofra etrafında buluşmamız gerçekten çok önemli. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Sofralarımızı bereketli kılsın. Herkesin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum." dedi.