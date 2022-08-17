Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında ikinci gün

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 10'u tutuklu 10 sanık avukatları ile katıldı. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte geldi. Dünkü duruşmaya siyah renkte giysilerle gelen Erken, mahkeme salonuna girdiğinde gözyaşlarına hakim olamamıştı. Ece Erken'in ise bugünkü duruşmaya öğleden sonra katılması bekleniyor.

Dünkü duruşmada 9 tutuklu sanığın savunmaları alındı. Bugün ise diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediliyor. Sanık savunmalarının bitmesi halinde şikayetçi tarafından ifadeleri alınmaya başlanacak.