Safrakesesinden 14 bin 387 taş çıktı

Tokat'ın Kemalpaşa köyünde yaşayan Kemal Doğru (64), yaklaşık 40 gün önce karın ağrısı şikâyetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doğru'ya Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu tarafından safrakesesi ameliyatı yapıldı. 3 gün önce yaklaşık 1.5 saatlik bir operasyon geçiren hastanın safrakesesinden 14 bin 387 adet irili ufaklı taş çıkarıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Doğru'yu ameliyata aldıklarını belirten Mutlu, "Kamera ile baktığımızda safrakesesinin taşlarla dolu olduğunu saptadık. Taşları saydığımızda daha önce dünya rekoru olan Malatya'da 8 bin 422 adedin üstüne çıktığımızı fark ettik. Noter aracılıya Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru hazırlıklarımızı yaptık" dedi. Doğru ise "Bu kadar taş çıkmasını beklemiyordum. Ben de bilmiyorum bu kadar nasıl birikmiş" diye konuştu.