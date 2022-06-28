Sağanak yağış, Düzce’yi vurdu

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da 2 günden bu yana etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop ve Karabük'te etkili olan sağanak yağış, önceki akşam Düzce'de de dere sularının taşması ve yolların çökmesine neden oldu.
ANA HAT UÇTU
Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Düzce'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyköy su alma regülatörünün bulunduğu Uğur Suyu taşarak yolun ve ana hattin uçmasına neden oldu. İki ayrı bölümden toplam 600 metrelik ana su hattı sel sularına kapıldı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yaptığı açıklamada tüm imkânların seferber edildiğini söyleyerek, "İlk işimiz kente su vermek. En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Belediye ekiplerinin 24 saat aralıksız çalıştığını belirten Özlü, "Dün geceden itibaren bölgemiz yoğun bir yağış aldı. Ekiplerimiz yağışlar öncesinde olduğu gibi yağış anında da durmaksızın olumsuzlukları gidermek için çalıştı. Gece saatlerinde regülatörümüz arızalanmıştı. Sabaha karşı da regülatöre giden ana su hattı ve yollarımız uçtu. Ekiplerimiz var gücü ile şehre yeniden su vermek için canla başla çalışıyor. En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Düzce Belediyesi'nin DSİ ve İl Özel idare Müdürlüğü'nün desteği ile 10 Dozer, 10 Ekskavatör, 30 kamyon 5 loder yükleyici yolun yeniden yapılarak su şebekesini eski haline getirmek için 24 saat esasına göre çalışacak.
OPERATÖR SEL SULARINA KAPILDI
Öte yandan sağanak yağış nedeniyle Üçköprü Köprüsü mevkiinde sular yükselerek taşkınlara sebep oldu. Yükselen sel suları, dere kenarında bulunan bir fabrikayı basınca, Düzce İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile bölgede gece geç saatlerde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar esnasında sel sularının daha da yükselerek, bölgede çalışan iş makinesini devirmesi sonucu operatör Okan Bayrak sel sularına kapılarak kayboldu. Bayrak'ı bulmak amacıyla ekipler bölgede çalışma başlattı. Öte yandan ekiplerin sağanak ile birlikte harekete geçerek Akçakoca, Çilimli, Yığılca ve Gölyaka 'da 188 vatandaşı sel sularından tahliye ettiği öğrenildi.