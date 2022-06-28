Sağanak yağış, Düzce’yi vurdu

ANA HAT UÇTU

Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Düzce'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyköy su alma regülatörünün bulunduğu Uğur Suyu taşarak yolun ve ana hattin uçmasına neden oldu. İki ayrı bölümden toplam 600 metrelik ana su hattı sel sularına kapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yaptığı açıklamada tüm imkânların seferber edildiğini söyleyerek, "İlk işimiz kente su vermek. En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Belediye ekiplerinin 24 saat aralıksız çalıştığını belirten Özlü, "Dün geceden itibaren bölgemiz yoğun bir yağış aldı. Ekiplerimiz yağışlar öncesinde olduğu gibi yağış anında da durmaksızın olumsuzlukları gidermek için çalıştı. Gece saatlerinde regülatörümüz arızalanmıştı. Sabaha karşı da regülatöre giden ana su hattı ve yollarımız uçtu. Ekiplerimiz var gücü ile şehre yeniden su vermek için canla başla çalışıyor. En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Düzce Belediyesi'nin DSİ ve İl Özel idare Müdürlüğü'nün desteği ile 10 Dozer, 10 Ekskavatör, 30 kamyon 5 loder yükleyici yolun yeniden yapılarak su şebekesini eski haline getirmek için 24 saat esasına göre çalışacak.