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Giriş Tarihi: 10.9.2023 20:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Fas'a yardım açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından Fas'a yardım amaçlı ekip ve ekipman gönderilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Fas’a yardım açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faslı kardeşlerimiz için hazırız. Fas'ın Marakeş şehrinde yaşanan ve şiddeti sonradan 7 olarak açıklanan deprem sebebiyle Bakanlığımızca deprem bölgesine ekip ve ekipman gönderilmesi için görüşmeler başlatılmış; acil müdahale üniteleri, jeneratörler, tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar ve gerekli tıbbi cihazlar hazırlanmıştır. Travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletilmektedir" ifadelerine yer verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Fas'a yardım açıklaması
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