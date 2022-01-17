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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Sağlık çalışanına çifte dayak

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sağlık çalışanına çifte dayak

Şanlıurfa’da, hastanede saldırıya uğrayan erkek hemşire Mustafa A., şikâyet için gittiği karakoldan dönerken de darp edildi. 4 saldırgan gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, damar yolu açtığı çocuk ağlayınca, yakınları tarafından darp edilen hemşire Mustafa A., şikâyet için gittiği karakoldan çıktıktan sonra, aynı grup tarafından ikinci kez darp edildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde 7 yıldır görev yapan 32 yaşındaki hemşire Mustafa A., önceki gece servise getirilen bir çocuğa damar yolu açmak istedi.

ÇOCUK AĞLAYINCA...
Bu sırada çocuk ağlamaya başladı. Sinirlenen bir hasta yakını, hemşire Mustafa A.'ya tokat attı. Ardından çocuğun başka bir yakını da Mustafa A.'ya saldırdı. Hastanenin güvenlik görevlileri ve polisler tarafından saldırganların elinden güçlükle kurtulan Mustafa A., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

SAĞLIK-SEN'DEN KINAMA
İfadesini verdikten sonra polis merkezinden çıkan Mustafa A. otomobiline binerek, hastaneye dönmek istedi. Ancak Mustafa A.'nın yolunu kesen saldırganlar, bu kez tekme tokat dövüp, otomobilinin de camlarını kırdı. Başından yaralanan, kolunda çatlak, dizlerinde de incinmeler oluşan Mustafa A. çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Olaydan sonra harekete geçen polis ekipleri, 4 saldırganı, "Kasten yaralama, mala zarar verme, yağma" suçlamasıyla gözaltına aldı. Sağlık-Sen Şanlıurfa Şubesi, saldırıyı kınayarak, önleyici, caydırıcı ve engelleyici adımlar atılmasını istedi.

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Sağlık çalışanına çifte dayak
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