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Giriş Tarihi: 28.2.2023 15:10

Sağlık çalışanına darp davasında mütalaa

Çapa Tıp Fakültesi'nde maskesini düzgün takmadığı için kendisi uyaran sağlık çalışanını darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Furkan Torman'ın davasında mütalaa açıklandı. Savcı, Torman'ın 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Sağlık çalışanına darp davasında mütalaa

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan Rıfat Babayiğit maskesini düzgün takmayan Furkan Torman'ı uyarmıştı. Babayiğit'in kendisini uyarmasına sinirlenen Torman, sağlık çalışanını darp etmişti. Yapılan saldırının ardından Rıfat Babayiğit'in sol gözünde yüzde 95 görme kaybı olmuştu.

HER İKİ TARAFINDA HAPSİ İSTENDİ

Olayın ardından birbirinden şikayetçi olan taraflar hakkında dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Furkan Torman'ın "yaralama" ve "tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'in ise Torman'a silahtan sayılabilecek bir makineyle vurduğu ve darp raporunun da bu yönde olduğu gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki sanık Rıfat Babayiğit'in avukatı hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Torman'ın "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 3,5 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, müşteki sanık Rıfat Babayiğit'in ise "basit yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapse çarptırılması istendi.

ERTELENDİ

Mahkeme, mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmayan Torman'ın avukatının dilekçesini kabul etti. Torman'ın avukatına mütalaaya karşı savunma için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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Sağlık çalışanına darp davasında mütalaa
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