Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı

Düğün gününde bile damatlığı ile yolda gördüğü hastaya müdahale eden paramedik Ali Fuad Tömek, beynine pıhtı atması sonucu felç kaldı. Ailesi, Tömek’e hastanede 17 saat boyunca müdahale edilmediğini öne sürdü
Konya 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nda 7 yıldır paramedik olarak görev yapan Ali Fuad Tömek (28), 3 yıl önce hayatını hemşire Gökten Tömek ile birleştirdi. 4 Kasım 2020 gecesi evinde istirahatteyken aniden fenalaşan Tömek, 'başım dönüyor' diyerek eşinden yardım istedi. Eve gelen meslektaşları tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Tömek'in beyninde pıhtı attığı tespit edildi. Ancak buna rağmen 14 saat boyunca hiçbir müdahalede bulunulmadığı ileri sürülen Tömek, ailenin girişimleri üzerine yine kentte bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 17 saat sonra tıbbi müdahalede bulunulan Ali Fuad Tömek'in boynundan aşağısı felç kaldı. 15 aydır yatağa bağımlı olan genç sağlıkçıya yüzde 98 engelli raporu verildi.
'CİĞERİM YANIYOR'
SABAH'a konuşan anne Vesile Tömek, "İlk hastanede, sabaha kadar uyutulup müdahale etmediler. Diğerinde ise beynindeki pıhtı alındı. Ancak geç kalındığı için boynundan aşağısı felç oldu. Yatağa bağımlı kaldı, konuşamıyor, hareket edemiyor. Zamanında müdahale edilseydi oğlum şu an ayakta hayatına devam ediyor olacaktı. İhmal yüzünden bu hale geldi. Meslektaşları çaba göstermedi. Oysa oğlum düğün gününde konvoyla giderken, üzerinde damatlığıyla, yolda ihtiyacı olan bir hastaya müdahale etti. 15 aydır hayatımız kâbusa döndü. Ciğerim yanıyor. Suçu olanların cezasını çekmesini ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.
'ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'
BABA Mithat Tömek, "İlk 4 saat içerisinde tedavi edilseydi, oğlum bugün ayakta olacaktı. Bu müdahale yapılmadığı için bu hale geldi. Açıkça bir ihmal var. Oğlum insanlara hizmet ediyordu, şimdi bakıma muhtaç hale geldi" diye konuştu. Ailenin avukatı Ebubekir Ertürk de, "Meram Tıp Fakültesi'nde gerekli müdahale yapılmamış. Selçuk Üniversitesi'ndeki epikriz raporunda 17'nci saatte müdahalede bulunulduğu belirtiliyor. Görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmanın ötesinde, ihmali suretle kasten adam öldürmeye teşebbüs şartları oluşmuş. İlgili kurum soruşturma izni vermiyor. Bir kollama, kayırma süreci yönetiyorlar" dedi.