Haberler Yaşam Haberleri Sağlık sistemi, devlet ve insanlık farkı! Almanya'nın 'Fişini çekeriz' dediği gurbetçiye Türkiye sahip çıktı
Giriş Tarihi: 24.8.2022 03:33 Son Güncelleme: 24.8.2022 07:00

Sağlık sistemi, devlet ve insanlık farkı! Almanya'nın 'Fişini çekeriz' dediği gurbetçiye Türkiye sahip çıktı

Almanya'da yaşayan ve akciğer rahatsızlığı tedavisi gören, ailenin iddiasına göre "entübe olursa fişini çekeriz" denilen Saim Aydeğer isimli gurbetçi için Türkiye devreye girdi. Alman sağlık sisteminin yetersizliğini ortaya koyan olay zaman zaman tüyler ürperten anlara sahne oldu.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Sağlık sistemi, devlet ve insanlık farkı! Almanya’nın ’Fişini çekeriz’ dediği gurbetçiye Türkiye sahip çıktı

Aile fertlerinin iddiasına göre Almanya'daki bir hastanede kalan Aydeğer'in tedavisi aksatıldı, hastaya pahalı ilaçlar önerildi. Yetkililerin, "Hastanızı alın, götürün" şeklinde çıkışlarda bulunduğunu ifade eden aile fertleri, çaresiz kaldıkları için hastayı Türkiye'ye getirmeye karar verdiklerini dile getirdi.

AYRIMCILIK YAPILIYOR

Aydeğer'in kayınbiraderi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, "Almanya'daki tedaviden memnun değildik. Güven sorunu yaşadık. Almanya'da yaşayan Türklere yapılan dolaylı ayrımcılığı gündeme getirmek istiyoruz. Doktorlar ilgisizdi. Tanıyı koymada geç kaldılar. Başka yerlere yönlendirdiler. Randevu sistemi düzgün işlemedi, doktorlarla görüşemedik. Yatağa düşene kadar kayınbiraderimi hastaneye almadılar" ifadesini kullandı.

ZORLUK ÇEKTİLER

Yusuf, Aydeğer için "Entübe olursa fişini çekeriz" dendiğini anlattı. Doktorun işi hastayı yaşatmakken aileye karşı "hasta ölebilir alın gidin yapacak bir şey yok" şeklinde bir tavır sergilendiğini kaydeden Yusuf, "Odayı boşaltın, biran önce dediler. Hukuken sorumluluğa girmemek için yazılı belge de vermediler. Her noktada büyük zorluklar yaşadık" dedi.

YETKİLİLER YAKINDAN İLGİLENDİ

Aydeğer'in dün ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye yerleştirildiğini söyleyen Yusuf, konuyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, YTB Başkanı Abdullah Eren'in yakından ilgilendiğini aktardı. Yusuf, vatandaşına sahip çıkan Türkiye'nin gelişmiş kabul edilen ülkelerden çok daha ileri seviyede olduğunu ve bu yüzden minnettar olduklarını, devletin büyüklüğünü gösterdiğini ifade etti.

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Sağlık sistemi, devlet ve insanlık farkı! Almanya'nın 'Fişini çekeriz' dediği gurbetçiye Türkiye sahip çıktı
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