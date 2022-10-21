Haberler Yaşam Haberleri Sağlık yolsuzluğunda 52 gözaltı
Giriş Tarihi: 22.10.2022

Sağlık yolsuzluğunda 52 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonda hastanelerdeki ilaç ve sağlık malzemelerini satarak dolandırıcılık yapan 52 şüpheli gözaltına alındı

Sağlık yolsuzluğunda 52 gözaltı
İstanbul polisi bir yıldır sağlık alanında nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili çalışma başlattı. Örgütlü olarak 71 suç eylemi gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, aralarında hastane çalışanı zanlıların da bulunduğu suç örgütünün, başkaları adına reçetelendirilerek SGK'ya faturalandırılan ilaçlar ile hastanelerden kaçırılan çok sayıda tıbbi malzemeleri İstanbul'daki bir depoda tuttukları belirlendi. Karekodları koparılan ve saklama koşulları belirsiz ilaçların piyasa fiyatının çok altında yurtdışında ve yurt içinde yabancı uyruklulara satıldığı ortaya çıkarıldı. 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 zanlının yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde eşzamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, sağlık kuruluşunda yapılan denetim ve aramalarda 57 bin 851 kutu ilaç, 220 bin 896 miligram sıvı ilaç, 18 bin 536 intraket, 8 bin 965 line kablosu, 1851 hasta önlüğü, oksijen tüpü ile kamu hastanelerinden kaçırılan çok sayıda sarf malzemesi ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret
SON DAKİKA| Başkan Erdoğan'dan Macron'a 'Lafarge' tepkisi: Hesabını sordular
Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
85 bin SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Artık bizim Tayfun’umuz da var! bunlar bir yerlere işaret oluyor
SON DAKİKA HABERİ: BDDK'dan flaş kredi adımı! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı
Son dakika | Bakan Kirişci 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Tarımsal destekler hesaplara yatırılıyor
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçti gururluyum
Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'dan skandal hareket! Türk lirasını klozete attı, sifonu çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık yolsuzluğunda 52 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA