Sağlık yolsuzluğunda 52 gözaltı

İstanbul polisi bir yıldır sağlık alanında nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili çalışma başlattı. Örgütlü olarak 71 suç eylemi gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, aralarında hastane çalışanı zanlıların da bulunduğu suç örgütünün, başkaları adına reçetelendirilerek SGK'ya faturalandırılan ilaçlar ile hastanelerden kaçırılan çok sayıda tıbbi malzemeleri İstanbul'daki bir depoda tuttukları belirlendi. Karekodları koparılan ve saklama koşulları belirsiz ilaçların piyasa fiyatının çok altında yurtdışında ve yurt içinde yabancı uyruklulara satıldığı ortaya çıkarıldı. 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 zanlının yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde eşzamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, sağlık kuruluşunda yapılan denetim ve aramalarda 57 bin 851 kutu ilaç, 220 bin 896 miligram sıvı ilaç, 18 bin 536 intraket, 8 bin 965 line kablosu, 1851 hasta önlüğü, oksijen tüpü ile kamu hastanelerinden kaçırılan çok sayıda sarf malzemesi ele geçirildi.